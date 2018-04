Del Potro inaugura complejo de tenis con su nombre en Argentina

El complejo inaugurado por Del Potro está ubicado dentro del barrio cerrado Haras del Sur, consta de seis pistas de tierra batida y en los próximos meses se construirán otras seis.

"Cuando se trabaja en familia me gusta mucho más, cuando compartimos valores es mucho más lindo y más fácil trabajar juntos. Es lo que hago en mí día a día y también lo hacen con este tipo de emprendimientos. No me fue tan difícil tomar la decisión de encarar este desafío juntos", dijo el tenista, de 29 años.

La Torre de Tandil sostuvo en rueda de prensa que le importa "poco" su posición en la clasificación y que tener posibilidades de ser el mejor de la ATP no le genera adrenalina ni una motivación extra.

"Me encantaría ser el número uno, pero la verdad que cuando estaba 1.000 no me sentía 1.000 y ahora estoy seis y, teniendo en cuenta mi recorrido, vale mucho más que un número en el ránking", explicó.

"La presión de ser número uno afecta un poco más a mi grupo de trabajo, pero la realidad es que jugar una final como la de Indian Wells con (Roger) Federer lo elegiría muchas veces más que un numero en el ránking", añadió.

El tandilense recordó que tuvo momentos muy tristes a lo largo de su carrera, producto de varias lesiones en sus muñecas, y que incluso llegó a pensar en retirarse.

"El número uno en el ránking no va a ser mi felicidad en los próximos meses. Conseguir la Copa Davis hace dos años o ganar mi primer Masters 1.000 con 29 años a Federer en una final no se compara con nada. A mí me llena de felicidad lo otro y no tanto el ránking", aseguró.

Al ser consultado sobre una posible vuelta al equipo argentino de Copa Davis, reiteró que lo "máximo" fue haberla ganado en 2016, que para él eso fue "suficiente" y que por eso prefirió dar un paso al costado.

"Hoy creo hay otros chicos, es el momento de ellos. Hay que darles el espacio que ellos necesitan. Ojalá hayan aprendido del camino que transcurrimos los más grandes", concluyó.