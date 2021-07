JUEGOS OLÍMPICOS Novak Djokovic estará en los Juegos Olímpicos de Tokio

"He reservado mi vuelo para Tokio y me uniré con orgullo al equipo serbio para los Juegos Olímpicos", anunció en Twitter el jugador de Belgrado, que ha sido el vencedor en los tres torneos del Grand Slam hasta ahora disputados en 2021 (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon).

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. 🇷🇸 pic.twitter.com/23TmSdvc4x