Ausente en el torneo que arrancará en algunas horas en Doha, los organizadores de Indian Wells confirmaron que le dieron un pase a la japonesa para que pueda competir en la próxima edición. La ganadora del US Open se ve obligado a participar de torneos de menor envergadura para recuperar los puntos que perdió en el ranking de la WTA.

Hoy 82º del mundo, quien fuese número 1 en enero de 2019 debe sumar puntos y remontar. El título en el desierto californiano en 2018 la respalda.

Derrotada en la tercera ronda del Abierto de Australia como última aparición pública importante, la joven de 24 años irá por resultados que le permitan volver, al menos, al Top 50. Necesita sacarse presión, un nuevo enfoque y recuperar sensaciones dentro de la cancha. Ni más, ni menos.

2018 champion ➡️🌴@naomiosaka is awarded a wild card and returns to #TennisParadise March 7-20🔥 pic.twitter.com/cz01Hh14Qi