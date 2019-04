Nadal gana a Ferrer y se mete en cuartos en Barcelona

Nadal, que necesitó casi dos horas para ganar a Ferrer, pareció reencontrarse este jueves con su juego tras sufrir la víspera para ganar al argentino Leonardo Mayer.

"Ayer fue un partido duro para mí, duro no solo a nivel de resultados sino en general, tenía que dar un paso al frente y hoy lo he dado", dijo Nadal a la televisión pública española, a pie de pista tras el encuentro.

"Para mí era importante dar un paso adelante, jugar con una energía y una actitud diferente a las de ayer y creo que eso sí se ha conseguido y me voy mucho más contento", añadió Nadal, que se mostró mucho más sereno e incisivo que el miércoles.

Ferrer, que nunca ha ganado a Nadal en el torneo barcelonés en el que cayó hasta en cuatro ocasiones en la final ante el manacorí, empezó atacando y contó hasta con dos pelotas de break en el primer juego del encuentro.

Pero, Nadal pudo mantener su saque y tras una serie de intercambios, el once veces ganador del torneo logró romper el servicio de Ferrer y ponerse 5-2 tras mantener su servicio.

Ferrer, de 37 años, no se rindió y se puso 5-3, momento en que el partido fue suspendido momentáneamente por la lluvia tras casi una hora de juego.

En la reanudación, Nadal sirvió para llevarse el juego y la manga.

En el segundo set, Nadal rompió en dos ocasiones el servicio de su rival para ponerse 4-3 y ya seguir por delante hasta imponerse, aunque Ferrer se resistió hasta el final levantando hasta tres bolas de partido antes de que Nadal cerrara con la cuarta.

Ferrer, que jugaba su último Torneo de Barcelona, antes de su retirada definitiva en mayo en el Masters de Madrid, fue despedido con aplausos por el público.

"Estoy feliz, he hecho todo lo que he podido, ha sido un partido de idas y venidas, pero he dado todo lo que tenía, así que muy contento de poder acabar en la pista central y jugando con Rafa", dijo Ferrer al marcharse.

Nadal se medirá en cuartos de final al alemán Jan-Lennard Struff (51º), que dio la sorpresa ante el griego Stefanos Tsitsipas (8º), al que superó 6-4, 3-6 y 6-2.

También el chileno Nicolás Jarry, 81º del mundo, jugará los cuartos de final, tras ganar con sufrimiento al búlgaro Grigor Dimitrov (43º) por 2-6, 6-4, 7-6 (7/2).

En un partido también interrumpido por la lluvia durante unos minutos, Jarry necesitó dos horas para deshacerse de Dimitrov.

El chileno, que ingresó al cuadro principal del torneo barcelonés como 'lucky loser', sigue con su serie de victorias en esta competición, tras soprender en primera ronda al alemán Alexander Zverev, tercero del mundo.

Tras repartirse las dos primeras mangas, el partido se decidió en la muerte súbita en el tercer set.

"Me siento bien", dijo Jarry tras el partido, afirmando que "estoy aguantando bien partidos durísimos".

Jarry se enfrentará en octavos al ruso Daniil Medvedev (14º), vencedor por la mañana del estadounidense Mackenzie McDonald (61º) por 6-3 y 6-2.

Jarry se ha quedado como único representante chileno, después que el español Roberto Carballés (104º) eliminara este jueves a Christian Garín (48º) por 6-4, 7-6 (7/2).

Carballés se enfrentará en la siguiente ronda al japonés Kei Nishikori, número 7 del mundo, que se impuso este jueves al joven canadiense Félix Auger-Aliassime (31º) en dos sets.

El tenista nipón no dio opción a la joven perla canadiense, de 18 años, que fue literalmente barrida de la pista por un contundente 6-1, 6-3 en una hora y veintitrés minutos.

Auger-Aliassime se mostró muy nervioso, cometiendo muchos errores, ante un Nishikori que se mostró firme y empieza a reencontrarse con su mejor juego.

De su lado, Dominic Thiem debió sudar más para imponerse al español Jaume Munar por un 7-5, 6-1.

Era la segunda vez que el austriaco y Munar (57º) cruzaban sus raquetas, después de la victoria del primero el año pasado en este mismo torneo.

Thiem se enfrentará en la siguiente ronda al argentino Guido Pella (28º) que se impuso este jueves en el último partido del día al francés Benoit Paire (46º) 7-5, 6-3.