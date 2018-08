Nadal sufre para ganar a Wawrinka y Tsitsipas sorprende a Djokovic en Toronto

Nadal, primera raqueta del mundo y máximo favorito a hacerse con el título tras la baja del suizo Roger Federer, batalló durante dos horas y ocho minutos para acabar con Wawrinka en un choque que se prolongó debido a una interrupción por la lluvia al final del primer set.

"Fue un buen partido, una victoria muy positiva para mí frente a un duro rival. Estoy contento de ver a Stan (Wawrinka) jugar bien de nuevo (después de estar apartado un tiempo por una lesión)", explicó Nadal tras el choque.

"Estoy muy contento, necesitaba un partido así. Esto hace mucho de cara a mi confianza", agregó tras sumar su decimoséptima victoria en 20 encuentros ante Wawrinka.

El español marcó diferencias con su resto y terminó llevándose el triunfo por 7-5, 7-6 (7/4). Ahora, en cuartos, aguarda el croata Marin Cilic, que se deshizo del argentino Diego Schwartzman.

El 'Peque' fue incapaz de superar al gigante Cilic, treinta centímetros más alto que él (1,98 m por 1,68 m) y que lo derrotó por 6-3 y 6-2.

Adiós prematuro de Djokovic

En el primer turno del día, Tsitsipas, de tan solo 19 años, demostró por qué es ya uno de los tenistas más prometedores del circuito al vencer al ex número uno del mundo Novak Djokovic en tres sets, por 6-3, 6-7 (5/7), 6-3.

Tras una lesión en un codo, Djokovic venía de recuperar su mejor nivel al imponerse en la última edición de Wimbledon, el mes pasado, pero en Toronto se vio superado en dos horas y 16 minutos por el mayor acierto e ímpetu de su rival.

"Jugó muy bien y mereció la victoria, sin ninguna duda. Yo simplemente no estuve tan bien. No resté bien, no fue un partido demasiado bueno (para mí)", apuntó Djokovic tras la contienda.

El griego materializó el 84% de sus primeros servicios (46/55) y el serbio nunca pudo quebrarle el saque.

De esta forma, Tsitsipas, que aún busca su primer título de la ATP, disputará por primera vez en su carrera unos cuartos de final de un Masters 1000. Y lo hará contra el alemán Alexander Zverev, tercera raqueta del planeta y que pasó por encima del ruso Daniil Medvedev por 6-3, 6-2.

Antes, el sudafricano Kevin Anderson (N.4) y el búlgaro Grigor Dimitrov (N.5) habían hecho los deberes al batir al bielorruso Ilya Ivashka y al estadounidense Frances Tiafoe, respectivamente.