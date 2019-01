Murray y Osaka se estrenan en Brisbane con una victoria

El escocés de 31 años estuvo 11 meses de baja el año pasado por una lesión de cadera y cayó al puesto 240 del ranking ATP.

El tenista llevaba sin competir desde su retirada en el Abierto de China en septiembre y empezó falto de ritmo contra Duckworth, antes de derrotarle por 6-4, 6-3 en menos de 90 minutos.

Murray explicó que a pesar de que jugó con algo de dolor, su cadera no fue un problema.

"No me sentí especialmente preocupado hoy con mi cadera, porque he entrenado más eso y he estado aquí jugando sets de prueba y he tenido mucho más tiempo para acostumbrarme", dijo.

El ruso Daniil Medvedev, cuarto sembrado del torneo, espera al escocés en la segunda ronda.

De su lado el vigente campeón, el australiano Nick Kyrgios, venció en primera ronda al estadounidense Ryan Harrison por 7-6 (7/5), 5-7, 7-6 (7/5) en una reedición de la final del año pasado.

Además el francés Jo-Wilfried Tsonga, caído al puesto 239 del ranking tras una larga lesión, ganó al local Thanasis Kokkinakis por 7-6 (8/6), 6-4 y se medirá en la segunda ronda al N.2 del mundo y primer cabeza de serie del torneo, el español Rafael Nadal.

En el lado femenino la japonesa Naomi Osaka necesitó solo de 68 minutos para acabar por 6-3, 6-2 con Aiava y alcanzar los cuartos de final del torneo australiano.

"Estaba muy nerviosa por venir aquí porque sentí que este es uno de los partidos que se espera que gane", dijo la segunda cabeza de serie.

Poco antes la tercera favorita, la estadounidense Sloane Stephens, cayó 6-4, 6-3 con la británica Johanna Konta.