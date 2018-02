Muguruza avanza a la final de Doha tras la retirada de Halep

Relacionados Muguruza desarma a Cirstea en los octavos del Torneo de Doha

Halep logró su clasificación para semifinales al batir a la joven estadounidense de 18 años Catherine Bellis, 6-0 y 6-4. Después del partido anunció su retirada por una lesión en el pie.

"Me retiro porque no puedo jugar más y sería peligroso forzar", señaló a los periodistas, añadiendo que se trata del mismo problema que tuvo en el Abierto de Australia, cuando perdió con la danesa Caroline Wozniacki en la final.

"Hoy era peor y es por eso que he tomado esta decisión. No es fácil, pero hablé con el doctor. Dice que no tengo suficiente tiempo para recuperarme (antes de semifinales)", explicó.

El Torneo de Doha se disputa sobre superficie dura y reparte 3.173.000 dólares en premios.