Mónica Puig aplasta a la suiza Voegele y avanza a segunda ronda del US Open

Puig, 55ª del ranking de la WTA, pasó por encima de Voegele con un doble 6-0 en apenas 45 minutos de partido y en la siguiente instancia se medirá a la francesa Caroline García, sexta cabeza de serie y que antes había batido por 6-2, 6-2 a la británica Johanna Konta.

"(Esta victoria) me genera mucha confianza porque fue una victoria muy sólida, no hice muchas cosas mal en la cancha, me mantuve muy enfocada en lo que tenía que hacer y espero que el próximo partido pueda ser más solida todavía y continuar así", dijo tras su victoria a la prensa.

La puertorriqueña se encuentra en un gran estado de forma luego de llegar a semifinales la semana pasada en el torneo de New Haven, en el que se tuvo que retirar ante la española Carla Suárez con 4-4 en el primer set debido a molestias físicas.

Antes, había batido en cuartos a García en tres sets.

"Hoy me sentí bastante bien (...) Tengo bastante más confianza después de ganar un par de partidos en New Haven. Estaba jugando muy buen tenis así que quería traer lo mismo a este torneo", comentó luego de caer en las tres últimas ediciones del US Open en primera ronda.

"Lo tenía en mente porque me encanta jugar aquí, especialmente porque hay tantos puertorriqueños y me encantaría seguir en este torneo porque me encanta, me fascina así que estoy muy contenta de poder pasar a la siguiente ronda", sentenció.