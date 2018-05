Halep y Suárez caen en el torneo de Madrid

Halep, vigente doble campeona del torneo madrileño, no podrá revalidar su título por tercera vez consecutiva tras caer en 1 hora y 9 minutos sobre la tierra batida de la Caja Mágica.

Karolina Pliskova, número seis del mundo, vengó a su hermana Krystina, a la que había ganado Halep el miércoles, para meterse en su segunda semifinal consecutiva en tierra batida tras el torneo de Stuttgart a finales de abril.

La checa, que no había vuelto a ganar a Halep desde una eliminatoria de Copa Federación en 2016, se medirá en semifinales a la vencedora del enfrentamiento entre la rusa Daria Kasatkina y la checa Petra Kvitova.

Pese a la derrota, Halep tienen asegurado seguir como número del mundo el próximo lunes en el ranking WTA.

Antes, la española Carla Suárez había caído ante la francesa Caroline Garcia, que se convirtió en la primera semifinalista al imponerse 6-2, 6-3.

Suárez apenas opuso resistencia a la francesa, que se llevó el partido en 1 hora y 17 minutos.

"Tuve que estar muy concentrada en mi misma y jugar bien. Fue lo bastante sólida para ganar en dos mangas", dijo Garcia.

Suárez, que había accedido a los cuartos tras dos partidos agotadores a tres sets contra la rusa Elina Svitolina y la estadounidense Bernarda Pera, sufrió este jueves para devolver los golpes de la francesa, séptima cabeza de serie en el torneo madrileño.

"Ha sido un poquito el cansancio, cuando te enfrentas a jugadoras así, tienes que dar un poquito más de todo, hoy no ha sido el día, no he estado a la altura", dijo Suárez tras el partido.

"Cuando te enfrentas a jugadoras que están entre las diez primeras, que no dan oportunidades, tienes que dar una marcha más y hoy no la he podido dar", añadió, confiando en poder hacerlo mejor en el torneo de Roma.

Garcia, que llega por primera vez a las semifinales de la competición madrileña, se medirá en semifinales a la vencedora del duelo entre la rusa Maria Sharapova y la holandesa Kiki Bertens.