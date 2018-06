Djokovic suma en Queen's la victoria 800 de su carrera

El antiguo número 1 del mundo, que no dudó en afirmar esta semana que no se ve entre los favoritos a ganar Wimbledon, que debuta en dos semanas, parece empeñado en demostrar lo contrario con su juego.

Después de haber eliminado en la ronda previa a un Top-10 como el búlgaro Grigor Dimitrov, sólo precisó de 75 minutos para deshacerse de Mannarino este viernes.

En semifinales se enfrentará a otro francés, Jeremy Chardy, verdugo del joven estadounidense Francis Tafoe por un doble 6-4.

Pero el serbio pasó además a formar parte del prestigioso club de 10 tenistas con 800 victorias en su currículo. Sólo 9 más pueden presumir de ello.

Djokovic podría colocarse noveno en ese ranking el sábado, superando al sueco Stefan Edberg.

Preguntado por cuántos años de tenis le quedan, el serbio bromeó: "¿Quién dijo hasta los 40? ¡Yo digo hasta los 50!".

"50, 60, 70, no lo sé. No quiero ponerme ningún límite ni ningún número", añadió 'Djoko', quien se mostró "agradecido por hacer algo que amo de verdad y que se me da bien".

Además, el español Feliciano López no podrá revalidar su corona en el torneo de Queen's tras perder este viernes en los cuartos de final por 7-6 (7/5), 7-6 (7/3) ante el australiano Nick Kyrgios, que acumuló 32 saques directos.

Kyrgios, número 21 del mundo, dio por finalizado el reinado de López (37º), con la última exhibición de su poderoso servicio en este torneo de preparación para Wimbledon.

El australiano de 23 años ya había logrado 32 aces en el partido de segunda ronda contra el británico Kyle Edmund, un duelo resuelto en tres sets.

En esta ocasión contra López, que superó los cuartos de final tras la incomparecencia del canadiense Milos Raonic, Kyrgios solo necesitó dos sets para superar por sexta vez en su carrera los 30 servicios directos y acceder a las semifinales, en las que se medirá al croata Marin Cilic, cabeza de serie número 1.

Cilic, que la pasada campaña perdió la final de Queen's contra Feliciano López, eliminó en cuartos de final al estadounidense Sam Querrey por 7-6 (7/3), 6-2.

El torneo londinense de Queen's se disputa sobre hierba y reparte 1.983.595 euros en premios.