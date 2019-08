El drama de Naomi Osaka después de ganar el US Open

La actual número dos del mundo, la japonesa Naomi Osaka, admitió este jueves que los últimos meses han sido “los peores de mi vida” y que no se ha divertido en la cancha de tenis desde que ganó el Open de Australia en enero.

El triunfo de Osaka en Melbourne fue su segundo Grand Slam consecutivo, luego de su victoria en el Open USA del año pasado, y llevó a la joven de 21 años a la posición número uno del mundo.

Desde entonces, la japonesa no ha podido ganar un torneo, perdió su liderato mundial y se estrelló en Wimbledon en la primera ronda ante Yulia Putintseva. No ha parado de reconocer que no se acostumbra a ser el foco de atención, que no soporta ser la referencia.

El jueves, Osaka publicó un mensaje para sus fans en las redes sociales explicando su reciente bajada de forma. ”Cada vez que las cosas salen mal, me culpo al 100%, tiendo a cerrarme porque no quiero cargar a nadie con mis pensamientos o problemas”, escribió Osaka.

”Inesperadamente, (durante) los peores meses de mi vida también tuve algunos de los mejores momentos porque conocí gente nueva”.

”Dicho esto, puedo reflexionar honestamente y decir que probablemente no me haya divertido jugar al tenis desde Australia y finalmente estoy aceptando eso mientras vuelvo a aprender a tener aquella sensación divertida”, agregó.

”He aprendido mucho sobre mí y siento que he crecido mucho como persona los últimos años, así que afronto con emoción el futuro dentro y fuera de la cancha”.

”Nos vemos en la gira de Estados Unidos”.

Osaka buscará recuperar su forma antes del Abierto de Estados Unidos a finales de este mes, comenzando compitiendo en la Copa Rogers en Toronto, Canad á, la próxima semana.