El softbol panameño tendrá su Liga Superior Femenina

Los equipos participantes serán: Pandeportes, Municipio de Panamá, Comité Olímpico y MVP.

En conferencia de prensa se dieron a conocer detalles de la Liga que iniciará mañana 31 de agosto y se extenderá hasta el 22 de septiembre de 2019.

Luis Denis Arce, Subdirector de Pandeportes, manifestó que la institución apoya este tipo de actividades que buscan desarrollar de manera integral al atleta en busca de mejores condiciones a la hora de representarnos en torneos internacionales.

Por su parte Danilo Velasco, Vicepresidente de la Federación Panameña de Softbol, manifestó que con la Liga Superior se da inicio al camino con miras los Juegos Centroamericanos y Del Caribe Panamá 2022, donde como sede buscarán llegar en el mejor nivel competitivo.

Para complementar el desarrollo de las jugadoras se han traído cuatro lanzadoras de cuba para que se integren a los equipos y puedan ayudar a elevar más la competencia, incluyendo al instructor de bateo de la isla Yoe Gongora y el coach de lanzadores argentino y Campeón del Mundo José Guerrinieri.

En la jornada inaugural estarán jugando los equipos de MVP vs Comité Olímpico desde las 9:00am, seguido Municipio de Panamá vs Pandeportes 11:00am, MVP vs Municipio 1:00pm todos en el cuadro #1 de MVP Sport City y cierran COP vs Panadeportes 1:00pm en el estadio #2.

La entrada para los juegos es totalmente gratuita.