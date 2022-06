En un partido muy apretado que acabó decidiéndose en el 'super tie break' del tercer set, Arévalo y Rojer vencieron por 4-6, 6-3 y 7-6 (10/8).

Sus rivales en la final, que será la primera en un torneo de Grand Slam para Arévalo, saldrán del duelo que disputarán la pareja formada por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos contra el croata Ivan Dodig y el estadounidense Austin Krajicek.

How it feels to be in your first #RolandGarros men's doubles final 🧡@CheloArevaloATP & Jean-Julien Rojer pull off a comeback win over Bopanna/Middelkoop 4-6, 6-3, 7-6(8).#RolandGarrospic.twitter.com/SFfKpijBuc