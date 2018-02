"No me siento como a los 20, tengo casi 30, soy de los más viejos del circuito, he sufrido cuatro cirugías y he estado sin jugar un tiempo que no ha sido de vacaciones, pero si la salud me acompaña voy a seguir porque me lo paso bien", dijo.

Del Potro, noveno del ránking mundial, derrotó hoy por 6-1, 6-2 al alemán Mischa Zverev y se clasificó a los octavos de final en Acapulco, donde, según su opinión, mostrará mejor nivel de juego a partir de mañana cuando enfrente al español David Ferrer.

"Trato ir de menos a más, es lindo jugar este torneo, entrar a la cancha con esa gente que me quiere y trato de disfrutarlo al máximo", aseguró.

Con su triunfo de hoy, del Potro se colocó a 10 victorias de las 400 como profesional. Al referirse a eso dijo desconocer el dato ni estar interesado en saberlo porque a estas alturas de su carrera, solo juega para disfrutar tenis.

"Sería difícil mencionar uno de esos triunfos como el más importante. Si me dejan elegir cuatro, tal vez serían las victorias contra Federer la Final del US Open d 2009, frente a Marin Cilic en la Copa Davis y las de los Juegos Olímpicos de Río 2016 sobre Djokovic y Nadal", comentó.

Aunque hoy se vio fuerte, el jugador aceptó que luego de casi 13 años como profesional siente el cansancio de los viajes, los partidos y las exigencias y por eso va día a día sin hacer cálculos sobre su futuro.

"Ahora en Acapulco es lindo saber que la gente me apoya y me hace sentir favorito; no muchos jugadores pueden sentir y estoy agradecido. A veces gano, otra pierdo pero trato de que la gente disfrute y yo disfrutar. En mis días buenos lo disfrutamos todos", concluyó.

Hoy Juan Martín del Potro, necesitó solo 61 minutos para derrotar por 6-1, 6-2 a Zverev en un duelo en el que fue implacable con su servicio, seguro en las devoluciones, y preciso para sacar provecho de las debilidades del rival.