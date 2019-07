"Es una realidad", Unzué confirma que Quintana y Carapaz dejarán el Movistar

El veterano dirigente deportivo confirmó de esta forma, en el programa El Larquero, los rumores sobre cambios mayores en su equipo.

Según los medios el destino de Quintana sería el equipo francés Arkéa-Samsic, mientras que Carapaz, ganador de último Giro de Italia, se acerca al poderoso Ineos.

Unzué también habló sobre el futuro de Mikel Landa, la apuesta por el podio en esta edición del Tour, en la que es séptimo.

"A nosotros nos gustaría seguir contando con él. Ambas partes tenemos ganas de continuar y siendo así, las cosas se facilitan. Pero ahora no puedo decir nada más", señaló.

Quintana, que partía como uno de los favoritos a la victoria final en el Tour, es 13º a 8:28 del líder Julian Alaphilippe, por lo que en la última semana de carrera ejercerá de gregario de su compañero Landa.

"Nairo, que tantos días de gloria nos ha dado y no descarto que aún le quede alguno, lleva un par de años que no está al gran nivel que le hemos visto. Estas dos etapas de Pirineos han dejado claro que su nivel no era el de las grandes ocasiones", dijo Unzué.

Carapaz, que no participa en el Tour, fue la gran sorpresa en el pasado Giro de Italia, en el que se impuso contra todo pronóstico.

El director deportivo confirmó la oferta de su formación al español Enric Mas, de 24 años y miembro del Deceuninck-Quick Step, equipo del líder del Tour Alaphilippe.

"Faltan pocos días para que oficialmente los equipos podamos comunicar el futuro de algunos corredores y entonces sabremos si viene con nosotros o dónde va. Tiene una oferta y espero que decida bien", señaló.

Quintana, de 29 años, ha sido la referencia del Movistar en los últimos años, conquistando una Vuelta a España y un Giro, aunque sin poder cumplir su 'sueño amarillo' de lograr el Tour.

AFP.