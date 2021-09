"La construcción del circuito progresa conforme a los plazos y ahora que nuestra fecha fue confirmada por la Fórmula 1, podremos rápidamente proseguir revelando más detalles sobre la experiencia que se vivirá en la pista", comentó el director general del Gran Premio, Richard Cregan.

El GP de Miami tendrá lugar en Miami Gardens, a unos 30 kilómetros de la emblemática Miami Beach.

Estados Unidos alberga desde 2012 un GP, en Austin, en Texas (el 24 de octubre este año), pero la F1 busca implantarse en mayor medida en el país de la IndyCar y de la NASCAR.

Mark your calendars! ✍️ The F1 Miami Grand Prix is coming May 8, 2022! Learn more >> https://t.co/bnC0nwZHbmpic.twitter.com/LkCdKGHL1G