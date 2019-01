El presidente del COP, Camilo Amado, visitó Pandeportes pero se fue sin respuestas

En esta oportunidad el presidente del Comité Olímpico de Panamá, Camilo Amado, visitó Pandeportes para poder reunirse con el director Mario Pérez, pero no lo consiguió.

Así lo publicó en su cuenta personal de twitter el mismo Amado:

Hoy me apersone a @pandeportes con el propósito de intentar hablar con el Director o al menos que se nos diera una cita. No me atendió ni el Director ni el Sub, tampoco cita. Me quedaron de llamar y por supuesto nadie me llamo. #6meses para Lima 2019.