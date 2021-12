Por TVMAX



Su posición 63 en el ránking mundial amateur, la victoria en Guatemala y el triunfo en el Tour Championship, su cuarta victoria seguida, le dan a Omar Tejeira las credenciales suficientes para ganarse el título de Mejor Jugador de la temporada 2021, que otorga la Asociación de Golf de Panamá (APAGOLF).

Su consistencia en el juego y sus aciertos en este 2021, han levantado sus ánimos y confianza, para poner la mira en 2022, un año al que apunta hacia torneos grandes e importantes.

¿Qué significó el triunfo del match play del Tour Championship, con el que aseguró el premio de Mejor Jugador de la Temporada?

R/. Es la guinda a la gran temporada que he podido disfrutar este año, en el que he crecido y trabajado mucho. Es una gran satisfacción culminar estos últimos meses con victorias importantes a nivel Centroamericano, representando a mi país, tanto individual como colectivamente, vamos por buen camino, pero como siempre me tocará trabajar mucho a mi y al equipo para que el otro año sea mejor temporada y que nuestra representación traiga más triunfos a nuestro país.

Ningún otro panameño ha escalado en el ranking mundial aficionado, ¿cómo fue ese recorrido para estar en este 2021 entre los mejores 100 del mundo?

R/. Es una combinación entre trabajo, oportunidades y circunstancias adecuadas que se fueron desenvolviendo en mi favor a través del año; los cambios que he hecho con mi equipo, los entrenamientos, el enfoque en los detalles es la suma ganadora para ser exitoso no solamente en golf, sino en la vida. Para encontrar oportunidades hay que salir a buscarlas, salí a competir, las cosas se me dieron a favor, muchas personas me apoyaron y aquí estoy, puesto 63, mi meta era llegar al puesto 100 del ranking mundial, se dio la oportunidad y estoy corriendo con ella aprovechándola al máximo. Me encuentro muy motivado, quiero superarme y ver que tan alto puedo llegar y dejar en alto a Panamá.

El golf en Panamá ha tenido una temporada diferente, pese a la pandemia, qué papel jugó la APAGOLF?

R/. La gestión de APAGOLF fue vital para nuestro gran desenvolvimiento de este año, gracias a su apoyo pudimos no solo competir en torneos de nuestra región sino preparnos adecuadamente, me encuentro muy contento con su trabajo, el golf panameño esta temporada dio un gran salto de calidad gracias a su organización, apoyo, participación y preparación de nuestros golfistas.

En esta temporada obtuviste grandes victorias, ¿la de Guatemala fue la más importante?

R/. Para mí todas las victorias tienen mucho valor y significado, revalidar en Guatemala me da una gran satisfacción porque certifica que mi golf ha crecido y que voy por buen camino, para mi fue una gran experiencia, honor y privilegio disputar el título en la ronda final con Alejandro Villavicencio, es una victoria díficil de olvidar, le respeto mucho como golfista y como persona. Este torneo en mi cabeza marca un antes y un después en mi carrera y a nivel mental y espero que así como me motiva a mi, pueda motivar a otros para que trabajen duro en lograr sus metas.

Después de un gran 2021, ¿qué viene para Tejeira en 2022?

R/. Para 2022, más competencias, más trabajo, más golf. Para el próximo año espero poder participar en más torneos y para eso estoy preparándome con mi equipo, para poder rendir como un atleta y llevar una vida plena dentro y fuera de la cancha; la preparación física, mental y emocional es de suma importancia.

Aspiro a seguir mejorando mi ranking mundial e ir ganando invitaciones a torneos cada vez más importantes. Se que hay que ir paso a paso y aprovechar el inicio de año y los compromisos que tenemos como el PAC (Panama Amateur Championship) y el LAAC (Latin American Amateur Championship).

Trabajaremos para seguir dejando a Panamá en alto y espero poder celebrar con todos ustedes más victorias; espero este 2022 con los brazos abiertos y ganas de seguir superándome.