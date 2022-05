Las características que brinda el circuito de Catalunya son aptas para que los directores pongan a prueba a nuevos pilotos de las academias que buscan ganarse un asiento en la siguiente temporada.

El Trazado es un circuito muy conocido por los actuales pilotos debido a que la FIA tiene estipulado que los Test de Pretemporada se disputen en España, además de Bahréin, donde los equipos cuentan ya con una serie de datos que puede permitir a un piloto saltarse una de las tres sesiones de entrenamientos.

En las practicas libres del Gran premio de España fueron dos los pilotos "jóvenes” y un experimentado piloto los que tuvieron la oportunidad de subirse a los F1 en la FP1 de Barcelona.

Juri Vips ocupo el asiento de Sergio Pérez en Red Bull.

Welcome to the garage, Juri 👋🇪🇪 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/XOpk5YEXPt

El piloto estonio de 21 años. Debutó en Fórmula 4 en 2016, y ganó el Campeonato de ADAC en 2017. Vips se subió al Red Bull del mexicano durante la primera sesión de entrenamientos libres.

El joven piloto rodo en último, a más de un segundo de los Williams y a cuatro de Max Verstappen.

Nyck De Vries se subió al Williams de Alex Albon.

El neerlandés de 27 años. Ha sido campeón de la Eurocopa de Fórmula Renault 2.0 y Fórmula Renault 2.0 Alpes en 2014 del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA en 2019, y de Fórmula E en 2020-21.

De Vries, de ganar el pasado domingo en el E-Prix de Berlín. Se subió en los FP1 de Barcelona en la búsqueda de poder hacerse con un puesto dentro de la categoría para la siguiente temporada. El vigente campeón de Fórmula E ha dejado saber su intención de recalar en la F1 el próximo año.

En su primera sesión de F1, De Vries quedo a 0.094 más rápido que el piloto titular el canadiense Nicholas latifi.

Robert Kubica de 37 años regreso al asiento del Alfa Romeo de Guanyou Zhou.

Robert Kubica will be driving in place of Zhou for FP1. Good to have you back, Robert! 🙌 #SpanishGPpic.twitter.com/9tkdDdrIXN