Por Boris Alexander Cruz Caballero



Jugadores de la selección de voleibol masculina hicieron todo lo posible para poder participar en la Copa Centroamericana en Guatemala, pero todo fue en vano.

El capitán de la selección nacional de voleibol, Oswald Marshall, se refirió al lamentable momento que han tenido que pasar para que al final no se consiguiera participar en la Copa:

"Nosotros como atletas, el trabajo que nosotros tenemos que hacer es entrenar, estar en las mejores condiciones y ya una junta directiva...son los que deben hacer que el viaje para nosotros sea lo más óptimo posible, no tener nosotros los atletas preocuparnos como tal, de conseguir esto, de conseguir lo otro, porque la meta era ir a buscar la medalla, regresar ese campeonato que Panamá tenía por muchos años, regresarlo y con muy buen equipo".

Por su parte, el presidente de la Federación Panameña de Voleibol, Eduardo Guerra, señaló que se reunió con Pandeportes pero le dijeron que no había fondos para el combinad nacional:

"El día jueves, vine a una reunió acá, lo que me informaron que no había los fondos para que el equipo viajara, que no tenían de donde sacar, que lo que tenían lo habían gastado en el equipo femenino y me comunico con los jugadores cuando salgo de Pandeportes informándoles la noticia que me habían dado, que yo no puedo inscribir un equipo sin dinero".

A pesar de este lamentable momento por lo que pasaron los jugadores, ellos mantienen la llama viva y continúan entrenando, tal como lo destaca Gabriel Murillo, uno de los seleccionados:

"Nosotros como jugadores, seguiremos entrenando, un poquito desmotivados pero, seguiremos entrenando para buscar lo mejor para el país".

Sin duda este es un ciclo perdido, era una selección con un gran potencial, así lo sentenció Eduardo Guerra.

(Con información de David Peña)