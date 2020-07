El panorama del deporte local , no pinta nada bien

Mientras continúa la pandemia del COVID-19, aún en Panamá no hay un panorama claro para la continuación de la actividad deportiva que, en estos momentos, está paralizada en el país.

Los atletas esperan que las autoridades gubernamentales les permitan entrenar y no se sabe cuándo deportes colectivos, como el fútbol o el béisbol, puedan llevar a cabo sus respectivos campeonatos.

Aníbal Reluz, gerente técnico de la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS), confirmó que ya se le presentó al Ministerio de Salud (MINSA) el protocolo de bioseguridad y la fecha estimada para iniciar el Campeonato Nacional Mayor, que es el 26 de septiembre.

"Si el MINSA dice que no podemos jugar y a nosotros no nos inconveniente, entonces no habrá temporada", indicó.

Luis Francisco Sucre, ministro de Salud, señaló que este es un tema a tratar con el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) por lo que prefiere no "comprometer" su palabra en cuanto a la autorización de entrenamientos, especialmente con atletas de deportes colectivos.

"Vamos a procurar una reunión esta semana con Pandeportes. Sin embargo no me quiero comprometer con los deportes que requieren una gran cantidad de jugadores y que va a haber contacto", puntualizó Sucre.

Las ligass deportivas se encuentran en el bloque 5 de actividades económicas por abrir en la denominada ruta hacia la nueva normalidad, como efecto de la pandemia.