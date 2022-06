Fue en la sexta carrera donde montando al ejemplar Funny Joke, el panameño de origen darienita pudo conseguir esta gran hazaña.

Luis Sáez de 30 años de edad inició su carrera en los Estados Unidos desde el 2009.

"Disfruto cada caballo que monto. Esa es mi felicidad y mi alegría. Tengo la suerte de estar aquí", dijo Sáez.

"Conseguir 3000 ganadores es mucho para mí. Nunca imaginé que estaría aquí, pero estamos aquí y simplemente disfrutamos el momento. Estoy bendecido de que haya sucedido en Belmont, un lugar con el que siempre soñé. Este es el el mayor negocio para mí.”

Luis Sáez se refirió a la monta de Funny Joke: “Fue una buena carrera”, dijo Sáez. “Ese caballo es un titular por segunda vez y ese era el plan para romper y [calificar]. Lo hizo todo perfecto. Cuando llegamos a la parte superior de la recta, me dio esa patada y hizo el trabajo”.

Congrats @luissaezpty. 3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ career wins…and many more to come! pic.twitter.com/r1sGhvxihZ