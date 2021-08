Enrique Salazar del portal web DRF describe así la carrera del panameño Luis Sáez montando a Awesome Debate:

Awesome Debate, una entrenada de Bruce Brown, se dedicó desde el vamos a seguirle los pasos a la favorita Sadie Lady, que impuso un rápido tren de carrera, dejando parciales “agotadores” de 21.91 (dos furlongs) y 44.98 (cuatro furlongs), por debajo de los tiempos que normalmente agencia en sus compromisos.

Tal vez por ello, al giro de la última curva, cuando fue presionada definitivamente por Awesome Debate, no tuvo argumento alguno para responder ante su rival, por lo que la mora tomó claro dominio de las acciones y, exigida por Saez, se vino con firmeza hasta la meta, registrando 1:10.50 para los tres cuartos de milla, cuando ya lucía totalmente desprendida.

Awesome Debate splashes in the slop with @luissaezpty for the Union Avenue! #Saratogapic.twitter.com/mZVPGrhER9