Fue el evento central de este viernes 6 de mayo en el histórico hipódromo de Churchill Downs, antesala de la gran reunión preparada para el sábado, 7 de mayo y el Kentucky Derby.

Para el jinete panameño, fue su primera victoria en Kentucky Oaks, el ejemplar Nest llegó segundo y el Desert Dawn fue tercero. Luis Sáez también competirá en el Kentucky Derby por novena vez y montará a Charget It desde el carril 8.

What a performance by Secret Oath! She's your winner of the 148th Kentucky Oaks! pic.twitter.com/iUaCD7jjzx