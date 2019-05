La patinadora canadiense Kaetlyn Osmond se retira a los 23 años

"No voy a volver a competir. Hacía tiempo que ya lo sabía pero ahora es oficial. Parece surrealista", escribió en su cuenta de Twitter la patinadora canadiense más condecorada de la historia.

I guess it’s officially out there for everyone to know. I am no longer going to be competing. I’ve personally known this for a while, but to hear it officially announced, it doesn’t sound real. I am excited about future plans that I have, and I can’t wait to share them with you!