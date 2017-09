"Ha sido un día mágico", dice Alberto Contador

"Ha sido un día mágico que voy a recordar siempre", dijo Contador tras la última etapa de la Vuelta a España, en la que fue homenajeado por partida doble.

Primero, el pelotón le dejó dar una vuelta solo por delante de todos por las calles de Madrid y después el 'Pistolero' dio una vuelta de honor tras la etapa recogiendo los aplausos y el cariño de los aficionados en su último día como profesional.

"Hoy no he llorado, pero ayer sí", aseguró en referencia a su gran victoria el sábado en las rampas del mítico alto del Angliru, el 'infierno' del ciclismo español.

"Toda la Vuelta ha sido especial, ha sido superbonita, pero lo de ayer fue lo máximo, no podía haber una despedida más bonita", dijo el líder del Trek.

"Llegada en alto, con mal tiempo, es de esas etapas que se recuerdan", añadió, insistiendo en que "he corrido una vuelta superagresiva, sin ir a conservar un plaza determinada".

Con el recibimiento que tuvo en Madrid, Contador no pudo evitar pensar "qué he hecho para merecer todo esto tan bueno que me ha tocado vivir".

El ciclista aseguró que sigue determinado a retirarse, pese a que recibió mucho mensajes para que siguiera.

"Físicamente me encuentro bien, pero creo que es el momento de dejar paso a los más jóvenes y siempre he querido retirarme en lo más alto", recordó.

El tres veces ganador de la Vuelta a España admitió que esta decisión la tomó tras hablar "con la gente de tu alrededor, pero yo soy el que tiene la última palabra".

"Ahora a disfrutar del ciclismo, pero desde fuera", concluyó tras 14 años de carrera, desde que ganó su primera carrera profesional en el Tour de Polonia en 2003.