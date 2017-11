Un ciclista chino y su equipo suspendidos dos años tras agresión en Vuelta a Hainan

La CCA decidió también prohibir al equipo de Wang Xin, Keyi Look, de toda competición hasta 2019 e infligió castigos de diferentes grados a algunos de sus técnicos, incluido el mánager Han Feng, acusado de no haber sabido controlar a sus empleados.

La CCA calificó "de incidente violento" la agresión de uno de los miembros del equipo de Suiza, un altercado que necesitó la intervención de la policía.

Los organizadores de la Vuelta a Hainan en la pequeña isla en el sur de China, cerca de Vietnam, habían ya decidido que el ciclista y su equipo no serían más invitados.

Un video de la agresión muestra a un ciclista, a priori Wang, agrediendo el viernes pasado a un miembro del equipo suizo, lanzándole al suelo y dándole patadas en la cabeza, antes de atacar a un segundo.

El ciclista se hizo entonces con un inflador de bicicleta en uno de los autos de asistencia, con visiblemente la intención de servirse como arma, cuando tres policías intervinieron.

Wang Xin, que se excusó después en las redes sociales, reprochaba a un auto del equipo suizo de haberle hecho caer en la etapa.

La CCA reconoció que el ciclista y el auto se habían tocado, pero que ello no podía en ningún caso excusar la reacción de Wang.

Xin Wang, rider of Keyi-Look, went mad at @SwissCycling team after stage. He was banned from #TourofHainan.📹China Cycling & Eurosport pic.twitter.com/a481wacJLh