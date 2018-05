Viviani gana en Tel Aviv, Dennis nuevo líder del Giro

El australiano arrebató el primer puesto al holandés Tom Dumoulin (SUN), que el viernes se impuso en la primera etapa en Jerusalén, y le aventaja ahora en un segundo en la clasificación general individual.

En esa etapa inicial del viernes, de 9,7 km de recorrido, Dennis perdió dos segundos con respecto al último ganador de la prueba, una diferencia que remontó este sábado al conseguir una bonificación de tres segundos en un esprint intermedio.

De esta manera, el australiano puede presumir ya de haber vestido los jerseys de líder de las tres grandes vueltas por etapas, tras hacerlo en el Tour de Francia de 2015 y en la pasada Vuelta a España.

"No estaba especialmente motivado en la salida, pero el equipo me dijo que fuera adelante y me preparó bien (el esprint intermedio), así que fue perfecto", celebró Dennis.

Sobre el ambiente en Israel, Dennis lo comparó al que se vive en Europa. "Es especial formar parte de este evento", subrayó.

En la llegada masiva en Tel Aviv, Viviani se benefició del gran trabajo de su equipo en los últimos kilómetros para acabar con la escapada del día de tres corredores, de los que el canadiense Guillaume Boivin fue el último superviviente y apuntarse el triunfo sin aparente gran dificultad.

En los últimos metros, Viviani, de 29 años y vigente campeón olímpico de Ómnium, se colocó a rueda del polaco Jakub Mareczko, al que remontó fácilmente para apuntarse su segundo triunfo en el Giro, tras el logrado en Génova en 2015.

Tercero en la meta fue el irlandés Sam Bennett.

Nervios por la presión

"Todo el mundo esperaba esta victoria, pero conseguirla no fue fácil", declaró Viviani, uno de los mejores velocistas actuales del pelotón internacional.

"Esta mañana estaba realmente nervioso y traté de controlar un poco toda esta emoción, pero no es fácil", admitió el ciclista nacido cerca de Venecia, que concluyó entre lloros la pasada Gante-Wevelgem tras perder esta clásica belga en el esprint ante el campeón del mundo, el eslovaco Peter Sagan.

"Necesitaba una gran victoria como esta y recompensa todos los sacrificios de mi equipo estos últimos meses", añadió.

Entre los favoritos a la victoria final en Roma, el británico Chris Froome pudo llegar tranquilamente en el pelotón después de que el viernes perdió 37 segundos con respecto a Dumoulin, como consecuencia de las heridas sufridas el viernes al caerse mientras entrenaba en Jerusalén.

El domingo se disputará la última de las tres etapas previstas en Israel, con salida en Be'er Sheva y llegada a la estación balnearia de Eilat tras recorrer 229 km, antes de tomar un vuelo para Sicilia, donde el Giro comenzará su recorrido por tierras italianas a partir del martes.