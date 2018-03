Valentino Rossi amplía su contrato con Yamaha hasta 2020

Relacionados Valentino Rossi es operado de una fractura de tibia y peroné

"Cuando firmé mi contrato precedente con Yamaha, en marzo de 2016, me pregunté si sería el último en MotoGP. Me di dos años para decidir, llegué a la conclusión de que quiero continuar corriendo, ser un piloto de MotoGP me permite sentirme bien", señaló la leyenda de 39 años.

El anuncio se produce justo antes de que Rossi, nacido el 16 de febrero de 1979, inicie su 23ª temporada en el Mundial, la 13ª con Yamaha (de 2004 a 2010 y desde 2013), en el Gran Premio de Catar, de viernes a domingo.

Único piloto en haber ganado los títulos en 125cc, 250cc, 500cc y MotoGP, Rossi tiene siete coronas en la máxima categoría, cuatro logradas con Yamaha (en 2004, 2005, 2008 y 2009).

El 'Doctor' finalizó quinto en el Mundial 2017, con seis podios y una victoria.

Su compañero, el español Maverick Viñales, de 23 años, también prolongó su contrato, en enero, para las temporadas 2019 y 2020.