Usain Bolt lanza un servicio de patinetes eléctricos en París

"He viajado por todo el mundo durante años y he visto muchos atascos, por lo que me he dado cuenta de la necesidad de este tipo de patinetes", explicó en una entrevista a la AFP.

"Con menos coches y más patinetes, sería más fácil y seguro circular" por las ciudades, añadió.

En los próximos días, la capital francesa contará con 450 patinetes con el nombre de Bolt Mobility, una empresa que asegura estar ya implantada en "varias ciudades norteamericanas" desde su creación en 2018 y que pretende extenderse a una veintena de ciudades europeas "de aquí al 2020", aseguró Sarah Haynes, cofundadora y presidenta de la firma.

Por la tarde, Bolt tiene previsto firmar una "carta de buena conducta" puesta en marcha por el Ayuntamiento de París con el fin de reforzar la regulación de la circulación y el aparcamiento de los patinetes en libre-servicio que han proliferado en la capital francesa en los últimos meses.