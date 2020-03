Triatleta panameña da positivo con coronavirus

"Me contagié la semana crítica, la del 9 de marzo, cuando la gente andaba en la calle como si no pasara nada. Ya el virus estaba en Panamá, así como yo, se contagiaron las cifras que están saliendo ahora mismo", comentó.

Dentro de su padecimiento, describió que ha tenido tres síntomas: "se me fue el olfato, se me fue el gusto, y unos dolores de cabeza, uno que otro, un poquito más fuerte que otro".

"Yo estoy bien, tengo 12 días hoy. Hago este vídeo porque los días anteriores no tenía nada de gana, me sentía triste. Estaba esperando que me de fiebre, cuando me voy a sentir mal, si me voy a morir", expresó.

"Demos gracias, oremos por todas las personas y que en algún momento se pueda encontrar la cura de este virus".

La chica finalizó con un mensaje a la población: "Vamos a salir de esto, Panamá, quédate en casa".