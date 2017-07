El Tour empieza con abandono de Valverde y maillot amarillo para Thomas

Con el adiós prematuro de Valverde, el colombiano Nairo Quintana pierde a su teóricamente principal apoyo, lo que puede perjudicarle en su estrategia de pelear por la general.

"Es muy difícil, es una persona muy importante y un gran compañero. Deseo que no sea nada importante. Es una lástima que su carrera termine así", afirmó Quintana tras cruzar la meta.

Valverde se fue al suelo en una curva y se golpeó con las barreras protectoras. Fue evacuado en ambulancia a un hospital, con heridas en su pierna izquierda y un costado, y se le diagnosticaron dos fracturas, una de rótula y otra en el astrágalo del pie. Por la primera se decidió pasar por quirófano rápidamente, este mismo sábado.

"Lamentablemente, Alejandro Valverde no podrá continuar en carrera. Qué tristeza terminar un Tour el mismo primer día", escribió el equipo Movistar en Twitter instantes después de la caída.

El Movistar también admitió que es complicado que Valverde pueda competir en lo que queda de temporada.

Con ello se fueron al traste los planes del equipo, que según había admitido hace unos días el propio Valverde consistían en contar con los dos corredores para que los rivales tuvieran que vigilar a ambos, en vista a beneficiar las opciones del colombiano en la lucha por la general.

El abandono de Valverde eclipsó en gran medida la primera etapa, en la que triunfó Geraint Thomas, compañero de equipo de Froome, al imponerse con 5 segundos de ventaja sobre el segundo, el suizo Stefan Kung (BMC), mientras que el bielorruso Vasil Kiryienka (Sky) fue tercero a 7 segundos. El alemán Tony Martin (Katusha), ante su público, fue cuarto a 8 segundos del ganador.

Froome fue el primero este sábado entre los teóricos favoritos al título en el Tour, con un sexto puesto, a 12 segundos de su compañero Thomas.

El australiano Richie Porte (BMC) fue 48º y cedió 35 segundos con respecto a Froome, mientras que el colombiano Quintana (Movistar) fue 51º y perdió 36 segundos ante Froome.

Peor le fue el primer día al español Alberto Contador (Trek), que fue 68º, con lo que ve cómo el vigente campeón del Tour le saca ya 42 segundos.

Día feliz para Froome

Froome fue por lo tanto el favorito que salió más reforzado del inicio del Tour.

"La victoria de Geraint Thomas es algo estupendo para el equipo. ¡Estupendo, estupendo! He trabajado mucho la contrarreloj en las tres últimas semanas, después del Dauphiné. Y me ha ido bien, he conseguido un buen tiempo", analizó el británico.

Porte, por su parte, explicó que había sido "prudente en las curvas", aunque admitió que este sábado había estado "nervioso y tenso" y que esperaba un resultado "un poco mejor".

La lluvia, como anuncian las previsiones meteorológicas, fue la invitada inesperada a la salida del Tour 2017.

Con un fuerte dispositivo de seguridad para evitar atentados, el público acudió en gran número para seguir la carrera, aunque no llegó a ser más numerosos que en las salidas en el extranjero en otras ediciones, como las de Londres (2007), Rotterdam (2010) o Utrecht (2015).

Geraint Thomas, de 31 años, se vistió con el primer maillot amarillo del Tour de su carrera. El galés, doble campeón olímpico de ciclismo en pista (persecución por equipos, en 2008 y 2012), tiene en su palmarés el triunfo final en la París-Niza de 2016.

En el pasado Giro de Italia llegó con la etiqueta de líder del Sky, pero tuvo que abandonar mediada la ronda por una caída.

Thomas destacó que ser líder del Tour es casi un sueño de infancia que ha podido cumplir.

"Me interesé por el ciclismo cuando tenía diez años, siguiendo el Tour. Verme aquí, delante de las cámaras con el maillot amarillo, es algo que no termino de creerme", admitió.

El domingo, la segunda etapa unirá Alemania con Bélgica, de Düsseldorf a Lieja. La llegada es en principio favorable para una victoria al esprint.