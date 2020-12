Saucedo: “El Comité Olímpico se merece unas elecciones limpias y respetando el Estatuto y las Leyes Nacionales”

Esto no es una campaña de popularidad, es un proceso electoral quedebe respetarse. Ya la Comisión Electoral Independiente Proclamó los resultados y a 6 elegidos y losno elegidos para Presidente, Secretario General y Tesorero, por no alcanzar el 50% más 1 de losvotos válidamente emitidos y llegar a 38, ahora pretenden cambiar esto. Esto es violatorio en todosentido”, acotó.

“La Comisión Electoral finalizó solicitando al presidente del COP que convocara a una nuevaAsamblea General Extraordinaria para elegir los cargos que no fueron declarados elegidos. Eso essimple, video documentado. No pueden ahora cambiar. Es como si el Tribunal Electoral decida algoy luego se lo cambian. Ellos ya culminaron su trabajo y no caben objeciones”, finalizó.

“El Padrón Electoral debe ser el correcto. Tenemos la oportunidad de hacerlo bien. Si se da segundavuelta o si se da un proceso nuevo. No se trata de si soy o no presidente. Se trata de hacer las cosasbien. Aquí se dieron irregularidad y no hubo imparcialidad”, puntualizó.

“Desde un principio este proceso ha cargado con irregularidades. Con Fundaciones Privadasparticipando al nivel de Federaciones Constituidas. Hay que respetar los Estatutos. No podemosusar lo que nos conviene. Vamos a limpiar la imagen del Comité Olímpico, que ha hecho un grantrabajo en los últimos años. Vamos a hacer esto bien de raíz. No hay apuro, estamos en una crisissanitaria muy grave”, acotó.

“Esta Comisión fue designada unánimemente por todos los miembros. Por esto y por respeto alproceso hay que respetar esta decisión”, puntualizó Saucedo, quien como médico reforzó la idea deno apurar nada en medio de la crisis por el Covid-19.