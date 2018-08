Piloto panameño de karting viaja a Bélgica para un nuevo desafío

El cuarto y último round del campeonato europeo se correrá la próxima semana, en el circuito de Genk, en Bélgica.

El volante chiricano, que viajó acompañado de su entrenador Gian Franco Pescetto, ya lleva dos años codeándose con los mejores del mundo y tomando experiencia en el viejo continente.

Su meta este año es culminar con un alto desempeño en el circuito belga para luego correr en Italia y continuar fortaleciendo su proceso de formación como piloto.

"En Europa está el nivel más alto de karting y este año me he sentido más cómodo en pista. Me gusta llevar mucho la bandera de Panamá por todo el mundo y ponerla lo más alto que se pueda es muy importante para mí", expresó Méndez. Es su segunda temporada en Europa y la primera vez que corre en el circuito belga.

Full entrenamiento

Por su parte, Pescetto, detalló el programa de entrenamiento que cumplirá Méndez a su llegada a Bélgica.

"El 14 viajamos para encontrarnos con el equipo y viajar a Belgica para lo que serà el cierre del campeonato europeo dkm. Viajamos dos semanas antes de la carrera para adaptarnos a este circuito que no conocemos", dijo Pescetto.

Además dijo "la primera semana será full entrenamiento ya que no conocemos la pista y luego el próximo fin de semana carrera. Estamos preparados y enfocados y esperamos cerrrar el campeonato con una muy buena posición".

"A nuestra llegada a Genk vamos a practicar viernes, sabado y domingo, para luego esperar al próximo viernes que comienzan los entrenamientos oficiales del dkm ya que cierran la pista toda la semana hasta el viernes", aseguró.