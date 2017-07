Peter Sagan gana la tercera etapa del Tour de Francia, Thomas sigue líder

El británico Geraint Thomas (Sky) conservó el maillot amarillo de líder después de esta etapa que marcó la entrada en territorio francés de la 104 edición del Tour.

Sagan superó al australiano Michael Matthews, al irlandés Dan Martin y al campeón olímpico, el belga Greg Van Avermaet al final de la subida final de 1.600 metros al 5,8% de pendiente media.

La victoria se produjo después de que al jersey arco iris se le saliese un pie del pedal en el momento de arrancar a 300 metros de la meta.

"No sé por qué pasó. Me dije: ¿Qué está pasando? Pero al final me recuperé y pude ganar, así que estoy encantado", declaró el ganador de la etapa.

El galés del Sky, Geraint Thomas, 8º en línea de meta, rebasó la meta justo por delante de su compañero Chris Froome, vigente ganador del Tour.

"No me accidenté, que ya es bueno, pero el final fue muy nervioso", declaró el líder de la clasificación general.

"Estoy contento de salir ileso", añadió el galés.

En la clasificación general provisional, Thomas precede en 12 segundos a Froome y a Matthews. Sagan se acercó a 13 segundos.

La escapada del día la conformaron seis corredores (Politt, Hansen, Hardy, Sicard, Brown, Backaert) y nunca llegó a superar los cuatro minutos de ventaja respecto al pelotón.

Los franceses Lilian Calmejane y Pierre-Luc Perichon, y el belga Thomas De Gendt formaron una nueva escapada junto a Hardy, siendo el debutante Calmejane el último en claudicar, a 10 kilómetros del final.

Los velocistas aguantan la subida final

En el final en subida, el australiano Richie Porte aceleró a los 500 metros. Sagan aguantó el tirón, y aunque pareció aflojar, asumió con fuerza su rol de favorito para resistir el final de Matthews.

"Fue un final extraño, Richie iba muy rápido en los últimos 700-800 metros. Traté de atraparle, pero cuando lo hice vi que aún quedaba mucho, unos 400 metros", explicó Sagan.

"Me dije: '¡No, es demasiado!', por lo que me relajé un poco antes de volver a atacar".

A sus 27 años, el doble campeón del mundo (2015 y 2016) logró su octava victoria de etapa en el Tour, en el que conquistó en cinco ocasiones el maillot verde de la regularidad. Para el eslovaco fue su séptima victoria de la temporada.

El martes, con salida en Mondorf-les-Bains y llegada en Vittel, la cuarta etapa es propicia para los esprínteres y honrará a la Unión Europea pasando por uno de sus símbolos, la localidad de Schengen.