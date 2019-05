McIlroy y Dahmen lideran el Wells Fargo Championship tras primera jornada

McIlroy, dos veces ganador de la prueba, firmó una tarjeta de 66 golpes, cinco por debajo del par, tras materializar seis birdies, tres de ellos consecutivos entre los hoyos 14 y 16, y un bogey.

"No he jugado súper bien, pero he hecho lo máximo que podía hoy, sobre todo con mi drive. Aún puedo jugar mejor en ese aspecto", analizó el ex número uno del mundo.

Dahmen, 125 del ranking, acabó en cabeza tras sellar cinco birdies.

Por detrás, un grupo de cuatro golfistas persiguen a los líderes a dos golpes, entre ellos Patrick Reed, ganador del Masters de Augusta en 2018.