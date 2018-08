Kristine Jiménez vuelve a Panamá con un oro de cuatro años de gestación

Jiménez destacó que dicha presea es el resultado del trabajo realizado en los últimos meses y agradeció el apoyo que personas allegadas le brindaron durante todo ese tiempo.

"Gracias a Dios obtuvimos esta presea dorada, anhelada por todos", manifestó.

El hecho de no haber podido obtener medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014, en Veracruz, México, le sirvió de motivación para la cita de este año en Barranquilla, Colombia.

"(En Veracruz) no tenía tanta experiencia. Me estaba esforzando demasiado, pero no se dieron las cosas", recordó. "En esta ocasión me preparé mucho mejor. Me dije: 'esta vez va a ser diferente, vamos a obtener medalla' y salimos con la de oro", agregó la deportista.

Jiménez fue la ganadora en la categoría de -52 kilogramos rama femenina en el judo de ese evento regional.