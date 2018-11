King SheMc continúa con su imperio, pero Crush hace historia en la GWE

Frente a rivales de gran jerarquía como B-Boy Lang, Valeck Cuervo, Crush, Kárcamo y el boricua Mecha Wolf, King SheMc volvió a encontrar la fórmula para continuar con su reinado sin importar que cada uno de los rivales diera gala de su gran técnica y condiciones físicas sobre el cuadrilátero.

Hasta una ayuda adicional tuvo King SheMc con la aparición de Sniper, quién lo levantó en hombros para que agarrara ambos cinturones, pero en un descuido aparece Crush y le quita el Campeonato Latinoamericano.

"Esta era una lucha diferente. Aquí no importaba que tan buen luchador eras. Esto no tenía que ver nada con las movidas. Había dicho que no sabía cómo Crush se iba a subir y tomar el cinturón. No me equivoqué. Él tuvo que aprovechar un descuido para quitarme de las manos el Campeonato Latinoamericano", dijo King SheMc, quien hoy domingo llega a 87 días con el Campeonato de la GWE.

"No me voy molesto. Crush se llevó el cinturón del peor es nada. El Campeonato Latinoamericano perdió valor al no estar conmigo. Lo importante es que tengo el Campeonato de la GWE. Seguiré demostrando que soy el mejor luchador en Panamá", agregó.

La contienda tuvo como invitado inesperado a Allen Anderson, quien fue incluido a último momento.

En otros resultados, Killa se convirtió en el nuevo Campeón Met-Rx al vencer a “El Fabuloso” Dd-Mo, Armagedón doblegó a Norbert, mientras que Pandora Blake impresionó a cada uno de los fanáticos luego derrotar a Alana Steel.

Por su parte, Kenny Van Gómez y El Chakal superaron a Ricky Fisher y Dj Dakop.