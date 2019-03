King SheMc considera salir de la GWE

Luego de vencer a Iron Boy, en el combate estelar del evento Golpe de Estado, el enmascarado fue atacado por integrantes de la denominada Generación de Plata, luego de que respondiera a un estrechón de manos de su rival de turno con un golpe bajo.

El ataque perpetrado por Angelus y Paul Baxter, quienes se encontraban entre el público. Ambos dejaron a King SheMc golpeado, debajo de unas sillas, y sin su máscara.

Tras lo ocurrido en el GWE Center, el pasado sábado 16 de marzo, el denominado 'número uno' se plantea un futuro fuera de la empresa de lucha libre panameña.

"Yo no me siento seguro en el lugar que trabajo y la verdad siento que no me queda ningún reto en la @gwe.official ayer era mi último día de contrato y no tengo deseos de regresar", escribió el luchador en su cuenta de Instagram.

Según declaraciones que emitió al medio impreso y digital, Día a Día, King SheMc tiene ofertas para luchar en Costa Rica y Colombia.

¿Qué más pasó?

En otras luchas de Golpe de Estado, Norbert superó a Vértigo en un combate de sumisión; El Chakal se convirtió en el retador número uno al título Met-RX al derrotar a Demian Killmister, Allen Anderson y Ricky Fisher en una lucha fatal de cuatro esquinas.

Kitty derrotó a Alana Steel y Pandora Blake en una triple amenaza femenina; B Boy Lang venció a Kárcamo y Crush se coronó campeón Latinoamericano de GWE por segunda vez al imponerse a Nick Romano en una lucha de mesas, escaleras y sillas.

Valeck Cuervo retuvo el campeonato Met-Rx por su triunfo sobre Ricd The Sniper Crompton.

Además Némezis y Blue Diamond Thunder conservaron los títulos de parejas de la GWE al vencer a Insenium. Ese pleito representó una reivindicación para Némezis quien perdió ante Adrien Bourgeois en una lucha previa.