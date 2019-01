King SheMc advierte a su rival desconocido: "Si no está bien preparado, lo mato"

En las últimas semanas, el enmascarado ha lanzado retos abiertos por su campeonato, de los que ha salido airoso. Ahora, para el sábado 2 de febrero en "La Hora de la Verdad" tendrá como rival a un competidor mexicano cuyo nombre aún se desconoce.

"Para mi ventaja yo fui entrenado en todos los estilos", manifestó King SheMc. "Esta vez me estoy preparando para luchar especialmente contra un mexicano. Ellos atacan mucho por diferentes lugares, saben mucho de la lucha a ras de lona y dominan el aire."

Aunque no sabe quién será su oponente, el monarca le dio el siguiente mensaje: "Le digo que entrene y prepare bien porque, de la manera como estoy entrenando, si no está bien preparado, lo mato", puntualizó. "Los tres segundos que necesito (para ganar), eso durará la lucha si no está bien preparado".

"La Hora de la Verdad" se realizará en el GWE Center desde las 6:15 p.m.