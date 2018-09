King SheMc: "Acabé con la era de la lucha extrema en Panamá"

"Quería enviarle el mensaje a la gente. Karcamo no es el mejor luchador de Panamá, él no representa la lucha en Panamá. Él representa una era en la que todo era extremo. Quería asegurarme que eso se acabó", dijo King SheMc al terminar su combate.

"Con esta victoria (sobre Karcamo) acabé con la era de la lucha extrema en Panamá. Ahora entramos en una época en la que se hace una lucha limpia", agregó.

SheMc está seguro que todos los luchadores extremos en Panamá deben pensar en el retiro, ya que los tiempos han cambiando.

"El mensaje es para los luchadores extremos, se deben retirar. Si no saben luchar y solo sabe hacer cosas extremas es mejor que dejen esto o vayan al lugar en los que hacen esos espectáculos mediocres. Acabé con lo extremo en Panamá", finalizó.

Por su parte, Killa causó una de las mayores sorpresas de la noche al salir con las manos levantadas, en un duelo contra el estadounidense King Fury y Valeck Cuervo.

En último momento, Dayanna sumó al choque a Killa, quien tenía varios meses fuera de acción por una lesión en el tobillo.

"Es un triunfo importante, porque es un luchador internacional. El médico me había dicho que no podía luchar en tres meses, pero tengo el espíritu de guerrero. Eso me sirvió de motivación para salir en esta triple amenaza y buscar la victoria", manifestó Killa.

Pese a salir con la derrota, King Fury mostró su calidad dentro del ring con varias movidas llenas de agilidad y velocidad, mientras que Valeck Cuervo no defraudó a su público dando cátedra de la lucha libre panameña.

"Conozco la capacidad de Killa allá arriba (en el ring), es un tipo que trabaja en cada combate. Él tiene mis respetos. King Fury tiene mucha calidad, pero se dio cuenta que no venía a pasear. Tenía que respetar mis 19 años de experiencia", señaló Valeck Cuervo.

En otro de los pleitos, Mr. Pascual se llevó la victoria por descalificación ante Ion, quien utilizó una silla como arma durante el duelo. Esto obligó al árbitro a detener las acciones.

Una de las grandes sorpresas de la velada fue el triunfo de Armagedón ante Crush, en un lucha de ataúd. Además, Norbert venció a Blue Diamond Thunder y Allen Anderson, para continuar como Campeón Latinoamericano.