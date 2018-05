Jefa de gimnasia de EEUU, apartada tras escándalo de abusos sexuales

Relacionados Se dará 500 millones de dólares en compensación a víctimas de Larry Nassar

Rhonda Faehn, quien dirigía el programa de gimnasia desde 2015, ha sido removida de su puesto, informó el organismo.

"Es un asunto personal que no vamos a discutir en detalles", explicó USA Gymnastics en un comunicado.

"Reconocemos que este cambio puede resultar difícil pero no dejaremos de tomar decisiones necesarias y difíciles para transformar nuestra organización", señaló el director ejecutivo Kerry Perry.

"En USA Gymnastics estamos centrados cada día en crear una cultura que empodere y ponga primero a nuestros atletas".

El papel de Faehn en el escándalo de abusos sexuales que rodeó al médico del equipo, Larry Nassar, se ha discutido ampliamente.

Aly Raisman, medallista de oro y una de las víctimas de Nassar, dijo que Faehn no había actuado suficientemente de prisa tras conocer los abusos en junio de 2015.

"No sé qué hizo o qué no hizo con esa información pero el FBI no me contactó en más de un año y, en ese tiempo, entre 50 y 100 gimnastas sufrieron abusos", explicó Raisman al Indianapolis Star.

Nassar fue sentenciado en enero a pasar el resto de su vida entre rejas después de declararse culpable de abusar sexualmente de mujeres y niñas a lo largo de dos décadas bajo la apariencia de hacerles pruebas y tratamientos médicos.