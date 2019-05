Icono del surf Sunny García hospitalizado tras supuesto intento de suicidio

La hospitalización de García, ícono del surf de 49 años, fue confirmada por la World Surf League (WSL) en un comunicado.

"Con pesar en nuestro corazones confirmamos que Sunny García está en la UCI en el hospital", indicó la WSL en Twitter. "Sunny siempre ha sido un gran campeón del surf, tanto dentro como fuera del agua. Nuestras oraciones están con él y sus seres queridos en este momento tan difícil".

García, seis veces ganador de la Triple Corona del surf, fue ingresado en el hospital el lunes. El sitio web TMZ.com dijo que García, quien ha luchado contra la depresión durante varios años, había intentado suicidarse.

Las noticias sobre la hospitalización de García provocaron una ola de mensajes en las redes sociales.

La estrella de surf estadounidense Kelly Slater publicó una foto de sí mismo sonriendo junto a García en Instagram. "Te amo, hermano", escribió Slater. "Simplemente no puedo ni siquiera entenderte. Tenemos mucho más que vivir antes de que terminemos".

"Ha habido momentos difíciles, pero también hubo muchos buenos. Solo rezando para que despiertes y tengamos más de ti", agregó Slater.

La carrera profesional de García, nacido y criado en Hawái, abarca cuatro décadas desde mediados de la década de 1980, cuando comenzó a competir poco después de abandonar la escuela en 1986.

Fue campeón del mundo de la WSL en 2000 y el segundo surfista profesional en acumular más de un millón de dólares en premios.

Sin embargo, su vida fuera del agua ha sido turbulenta. Cumplió una condena de tres meses de prisión en 2007 por evasión de impuestos, y también habló sobre la depresión.

"La depresión no es una broma. Despertarte sintiéndote como si estuvieras listo para enfrentarte al mundo, y un par de horas más tarde sintiéndote mal y preguntándote qué te pasa", escribió García en una publicación de Instagram en 2014.

"No estoy seguro de lo que me pasa porque no tengo ninguna razón para sentirme como lo hago y esto ha estado sucediéndome durante unos dos años y me encantaría escuchar a cualquiera de ustedes que sufra estos sentimientos para poder averiguar qué debo hacer", agregó el hawaiano.