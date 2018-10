Héctor Cención se cansó de "las promesas": "ya no aguanto más"

Relacionados Héctor Cención y la dura batalla por realizar el sueño olímpico

Cención manifestó en su cuenta de Instagram que no cuenta con el respaldo económico que necesita para competir en los Campeonatos Mundiales de Katare Senior a realizarse en Madrid, España, del 6 al 11 de noviembre. Una situación que le impide concentrarse en sus entrenamientos, ya que se ve obligado a buscar patrocinio.

"No debo estar buscando dinero, no debo estar pensando en estas cosas", escribió el atleta. "Ya tantas promesas, pero veo nada. Yo confiaba en el apoyo de todas estas entidades, pero realmente ya van meses y nada."

El respaldo privado le ha dado a Cención la oportunidad de cumplir sus compromisos internacionales. Él explicó que la Federación Mundial de Karate le permite a sus deportistas asociados a portar parches con el logo de sus patrocinadores en sus indumentarias. Aunque eso le ayuda con los gastos de su preparación y sus viajes, no es suficiente, por lo que ha tenido que sacar dinero de sus bolsillos y endeudarse para poder representar a Panamá.

"Me parece que las autoridades competentes son bastante irresponsables de haberme prometido, prometido y aún más promesas, y llegar a este momento y tener una gran tristeza de los órganos importantes de este país no me apoyan para poder cumplir y llegar a unas olimpiadas", manifestó.

Cención asegura que el monto de las deudas que tiene es cercano a los 7,000 dólares por lo que la situación que vive se le ha vuelto insostenible.

"Hay muchas personas a las que les debo dinero y estoy endeudándome para representar a Panamá a nivel mundial... ya no aguanto más", enfatizó.