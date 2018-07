Grandes abucheos contra Geraint Thomas en el podio

El miércoles, cuando se hizo con el maillot amarillo tras la subida a La Rosière, Thomas también recibió algunos silbidos, cubiertos por los aplausos de los espectadores.

El jueves fue a la inversa y se oyeron más los abucheos.

"No es agradable. Si solo son abucheos, de acuerdo, pero cuando hay acciones peligrosas es más complicado. Si estas acciones no aparecen, no hay problema", dijo Thomas tras la ceremonia protocolaria.

La llegada al Alpe d'Huez tuvo varios momentos de tensión para el equipo Sky, ya que su líder Chris Froome fue el objetivo de una parte de los espectadores, y uno de ellos intentó desestabilizar al británico con un golpe en el hombro derecho.