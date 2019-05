Ewan gana al esprint la etapa 11 del Giro en la previa de la montaña

Ewan (24 años), logra de esta manera su segunda victoria parcial en esta edición de Giro, cuatro días después de su triunfo en Pésaro.

Hasta la llegada final a Verona, con una crono el 2 de junio, el Giro ya sólo prevé una llegada masiva, que debería producirse en la etapa 18, con llegada a Santa Maria di Sala.

Era de esperar entonces que los equipos de los grandes velocistas presentes en este Giro no dejaran escapar esta oportunidad y ninguno de los cuatro esprínters en carrera (el colombiano Fernando Gaviria ya se retiró hace días) no faltaron a la cita.

En una recta final con ligera pendiente y, sobre todo, con un fuerte viento de cara, el pequeño velocista del Lotto (1,65 m) impuso su punta de velocidad, por delante del francés Arnaud Démare (Groupama-FDJ), del alemán Pascal Ackermann y del italiano Elia Viviani.

El campeón alemán fue el primero en lanzar su ataque, aunque lejos de la pancarta de meta, y fue superado al final por Ewan y Demaré, ganador la víspera en Módena y que gracias a su segundo puesto arrebata a Ackermann el maillot de la clasificación por puntos.

"La etapa era larga y eso me favorecía (...) El equipo ha hecho un trabajo excelente para posicionarme. Tomé la rueda de Ackermann, que arrancó demasiado pronto. He esperado el buen momento para atacar. Con viento de cara no podías equivocarte", explicó Ewan. "Dos victorias es mejor de lo que esperaba", añadió.

En cambio, Viviani se convierte en el gran perdedor de los velocistas del Giro, ya que no ha logrado ningún triunfo hasta el momento, frente a las cuatro victorias en 2018.

Cruzó primero en la meta de Orbetello, tercera etapa, pero fue descalificado por una maniobra irregular y la gloria fue para Gaviria.

Primera oportunidad para los escaladores

"Estoy decepcionado", admitió Viviani. "Algo no está funcionando. Si supiese lo que no va bien, habría ganado hoy. Quizá me falta explosividad, pero no creo que esté falto de forma", añadió.

Horas después del final de etapa, tanto Ewan como Viviani confirmaron su retirada de la carrera ante las escasas oportunidades de esprint que quedan hasta el final del Giro.

El italiano Valerio Conti (UAE Emirates) conservó la maglia rosa de líder antes de afrontar el jueves la primera de las etapas de Los Alpes.

El jueves se disputará la duodécima etapa, en los Alpes piamontestes, con 146 km entre Cuneo y Pinerolo, dos ciudades que entraron en la historia del Giro cuando Fausto Coppi realizó una escapada memorable, que le hizo llegar a la meta con 12 minutos de ventaja sobre su gran rival de la época, Gino Bartali, y vestirse de rosa.

Esta vez, no obstante, el recorrido será completamente diferente, con la subida al primer puerto de primera categoría del Giro, el Montoso (8,8 km al 9,5% de desnivel).

Pese a que la cima está a 32 km para la meta, a dos kilómetros de la llegada los ciclistas deberán subir un 'muro' que dejará previsiblemente la victoria parcial en una lucha entre un puñado escaso de corredores.

Y será la primera ocasión que tendrán hombres como los colombianos Miguel Ángel López y Esteban Chaves, el español Mikel Landa, el italiano Vincenzo Nibali y el británico Simon Yates de recortar diferencias con respecto al esloveno Primoz Roglic, gran favorito al triunfo final.