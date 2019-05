Carapaz araña siete segundos a Nibali y es más líder tras la etapa 17 del Giro

A falta de cuatro etapas por disputarse, Carapaz, que cumplió 26 años este miércoles, mantiene la 'maglia' rosa con 1 minuto y 54 segundos de ventaja tras arañar otros siete segundos a su principal rival, el local Vincenzo Nibali, luego de acelerar en el último kilómetro.

"Después del ataque de Mikel, he visto que saltaba (el colombiano Miguel Ángel) López con unos metros y he aprovechado para seguirle, dejar atrás al resto de rivales y conseguir esa pequeña ventaja que nos puede valer de mucho al final", narró Carapaz al final de la etapa.

"Ha sido un buen día, tanto para Mikel como para mí. Teniendo en cuenta el esfuerzo de ayer, pienso que el cuerpo ha reaccionado bien y hemos podido seguir rascando más segundos", añadió.

"Hoy no ha sido un buen día", dijo por contra Nibali. "El cansancio de ayer se me ha quedado en las piernas. Estamos en la tercera semana, todos podemos tener un pequeño o gran desfallecimiento. Bajo este punto de vista, he limitado los daños", cerró.

Nans Peters, que no se había estrenado en el pelotón profesional, concluyó en solitario una larga escapada en esta etapa de 181 kilómetros con final cerca de la frontera austríaca.

Es la primera participación en la ronda italiana del galo de 25 años, profesional desde 2017, y cuyo triunfo es el primero de su formación en el Giro desde 2013.

Landa recupera tiempo

Al día siguiente de la lluvia y el frío en el Mortirolo, los favoritos se vigilaron hasta el comienzo de la subida final, en la que el español Mikel Landa (Movistar) atacó a falta de 3 kilómetros y arrancó 19 segundos a Nibali y al esloveno Primoz Roglic, tercero de la general.

El vasco va recuperando segundos en cada etapa y tras el final en Anterselva ya tiene a 47 segundos el podio de la ronda italiana, aunque Roglic es más favorito que Landa en la contrareloj de la última etapa el domingo en Verona.

"Lo más importante es de seguir en buen estado", apuntó Roglic al terminar la etapa. "Todavía hay muchos kilómetros por hacer aunque los días pasan rápido. Todavía me resiento de la caída del domingo, me duele el pecho pero el estómago va mejor. Lucharé hasta el final", aseguró.

Luego de un inicio de etapa animado, se formó una escapada de 18 corredores controlada a distancia por el Movistar de Carapaz y el Bahrain-Merida de Nibali, debido a la presencia del italiano Davide Formolo (10º en la general) en la fuga.

A 16 km del final, Peters se soltó y contó con un minuto de ventaja sobre sus perseguidores al pie de la llegada final, unos 5 km hasta las instalaciones que acogerán el Mundial de biatlón el próximo invierno (boreal).

El segundo en la etapa fue el colombiano Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), a 1 minuto y 34 segundos.

El jueves los esprínters disponen de su última oportunidad de ganar antes del final del Giro el domingo.

La carrera baja al nivel del mar en la 18ª etapa (de 222 km) que sale de Valdaora hasta Santa Maria di Sala, en el interior de Venecia, cuyo final es una recta de casi dos kilómetros.