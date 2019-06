Alejandro Valverde, campeón de España por tercera vez

Valverde, vigente campeón del mundo desde finales de septiembre, superó en el esprint final a Sánchez y en 16 segundos a su excompañero de equipo de 29 años, Herrada, en una carrera de 195 km.

Es la tercera vez en su carrera que el ciclista de Movistar se corona campeón de España, tras los éxitos en las ediciones de 2008 en Talavera y de 2015 en Cáceres.

"Ha sido una carrera muy dura, con ataques continuos de salida y una fuga que no se ha empezado a consolidar hasta el km 90", dijo Valverde al final de la prueba. "Con Gorka (Izagirre, Astana) tan fuerte, hemos tenido que asumir la responsabilidad tirando muy, muy fuerte. Todo el equipo ha hecho un trabajazo, quiero darles las gracias a todos mis compañeros", añadió el murciano en referencia a sus colegas de Movistar.

"Llegaba con Luisle, que es un gran amigo mío, y siento que esta vez no haya podido llevarse el título. Es también una pena que no se pueda disfrutar por ahora de este maillot, pero no se pueden dejar pasar las victorias así como así. Estoy muy contento por haber ganado en mi tierra", cerró el corredor de 39 años, que seguirá vistiendo el maillot arcoíris de campeón del mundo.

Alejandro Valverde anunció el pasado jueves su renovación con Movistar hasta finales de 2021, cuando tendrá 41 años.

Con la de este domingo ya suma 126 victorias en su palmarés desde el inicio de su carrera en 2002, cuatro de ellas este año.

El maillot arcoíris participará en el cercano Tour de Francia (6-28 de julio) con la intención de ayudar a sus compañeros Nairo Quintana y Mikel Landa.