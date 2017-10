Alejandro Valverde apunta a Giro, Vuelta y Mundial en 2018

"No se puede dar por perdido nada en esta vida, pero con los fichajes que ha hecho el equipo este año, con (Mikel) Landa, con Nairo (Quintana) ahí... No quiero Tour", afirmó Valverde a El País.

"Creo que el año que viene lo que tengo que hacer es dedicarme más a hacer Giro, Vuelta y Mundial. El año que viene el Mundial sí que es duro, muy duro, en Austria", añadió en referencia a Innsbruck, en el Tirol austríaco, donde se desarrollará la prueba mundialista.

Valverde, uno de los corredores más veteranos del pelotón a sus 37 años, se cayó en la etapa prólogo del Tour de Francia, una contrarreloj por las calles de la ciudad alemana de Dusseldorf, en la que se rompió al rótula.

El ciclista aseguró que no le importaría formar parte del equipo Movistar del próximo Tour, pero "si el director, Eusebio (Unzué), me dijera, hazte tú el calendario, le diría, clásicas, Giro, Vuelta a España y Mundial", afirmó.

"¿Por qué? Ya me quedan pocas oportunidades para ganar el Mundial. Tengo seis medallas, pero de oro, ninguna. Y en Innsbruck es muy, muy duro", aseguró este especialista de las clásicas, tras ganar en primavera su quinta Flecha Valona y su cuarta Lieja-Bastoña-Lieja, que cuenta con más de 100 victorias como profesional.

Aunque para ello, Valverde también advierte que "a ver qué tal me recupero de esto de la rodilla. Todo va bien por ahora, pero hasta que uno no empieza a correr y se ve ahí, no sabe", afirmó.