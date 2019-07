Onceno femenino listo para debutar en Juegos Panamericanos

Con este partido inicia la competencia del fútbol en esta lid continental y el mismo se jugará en el estadio olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicado al occidente de la capital peruana.

Panamá llega a esta competencia luego de finalizar cuarto en el pasado Campeonato Femenino de CONCACAF, mientras que Costa Rica suple la ausencia de Estados Unidos, país que desistió participar en esta disciplina en los juegos de Lima.

Habla Angela

La delantera Angela Evans, jugadora con diez años de experiencia en el onceno nacional, mostró su orgullo de volver a vestir la camiseta nacional y se mostró optimista sobre el debut ante las costarricenses.

"Estamos muy felices y agradecidas con la bendición que nos ha dado Dios de estar aquí en los Juegos Panamericanos y estamos conscientes que es una competencia en la que hay que dar el cien por ciento y estamos listas para mañana en lo que va a ser el partido ante Costa Rica", detalló Evans.

Sobre el acoplamiento al equipo, Evans sostuvo que "estuve entrenando bastante con mi equipo en Irlanda y he jugado con muchas de ellas (sus compañeras) en el Tauro y me siento conectada y a mi reintegro ha sido todo fenomenal", agregó la ex taurina.

La palabra del técnico

Por su parte, Víctor Suárez, técnico del seleccionado femenino, conversó sobre los últimos detalles previos al encuentro ante Costa Rica.

"Hemos evaluado un poco a Costa Rica, vamos a tratar de quitarles la pelota, cerrarle los espacios rápidos y sobre todo cuando tengamos la posibilidad y estemos en ataque, finalizarlos", comentó Suárez.

De rojo

La selección panameña saldrá mañana a la cancha del estadio San Marcos vestida todo de rojo, con su arquera todo de celeste.

Algo de historia

Recordemos que los XVIII Juegos Deportivos Panamericanos de Lima 2019 representan la segunda ocasión en la que un seleccionado femenino panameño participe de estos Juegos cuatrienales.

La primera vez fue en los XV Juegos en Río de Janeiro, con Gaspar Pérez como director técnico.

En esa ocasión, Panamá terminó con marca de un empate y tres derrotas, con dos goles a favor y ocho en contra.

Los resultados fueron:

Argentina 2-0 Panamá

Estados Unidos 3-1 Panamá (gol de Amarelis De Mera)

Paraguay 1-1 Panamá (gol de Sumara Samuels)

México 2-0 Panamá

Texto: FEPAFUT